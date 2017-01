Sneeuw, ijzel en barre kou verwacht

Tot 10 graden onder nul kan het vannacht vriezen. Uitzonderlijk koud voor de tijd van het jaar, zegt weerman Jordi Bloem van Meteo­Group.

Volgens de voorspellingen begint het morgenavond laat te sneeuwen in het westen. De kans op een verkeerschaos is volgens Bloem klein. „De timing komt goed uit: de sneeuw valt na verwachting pas na de avondspits en zaterdag is het relatief rustig op de weg.” Zaterdag klaart het bovendien op, al waarschuwt de meteoroloog voor gladheid en ijzel op plekken waar de zon niet komt.

De weer- en verkeersdiensten raden de 100.000 Nederlandse wintersporters aan om zich goed voor te bereiden voor de terugreis. In Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is veel sneeuw gevallen en wordt het naar verwachting bijzonder onguur: het kwik daalt daar tot min 20 graden.

Morgen verwacht Bloem een ijsdag in Nederland: dan blijft het 24 uur lang vriezen. „Een echte vorstperiode ligt niet in het vooruitzicht, want na de sneeuwval gaat het al vrij snel weer waaien vanaf de kust.” De komende weken hoeven we dan ook niet te rekenen op strenge vorst. „Schaatsen zit er niet in.”

De kou is uitzonderlijk, want de temperatuur ligt in doorsnee januari­nachten rond het vriespunt en overdag rond de 5 graden. Of Bloem een strenge winter verwacht? „Dat is moeilijk te zeggen. Het zou goed kunnen dat het nog een keer zo koud wordt, maar voorlopig voorzie ik geen langdurige vorstperiode. Maar, zeg nooit nooit. Tot begin maart kan het flink vriezen.”