Sneeuw is voor degenen die afstanden moeten afleggen niet zo fijn. Het leidde vrijdagavond en zaterdag tot tientallen ongelukken. Maar voor de natuurfotografen is sneeuw een buitenkansje. Vooral in het bos kun je dan prachtige plaatjes maken.

Kees van Reenen ging zaterdag naar het Wekeromse Zand. Een selectie van zijn foto’s.