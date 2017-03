Signaal verkiezingen: populisme gestopt

Meerdere partijen zien hun verwachte verkiezingsoverwinning en de beperkt gebleven winst van de PVV als signaal dat het populisme is gestopt.

Volgens premier Mark Rutte, die mogelijk zijn derde kabinet mag gaan leiden, is in Nederland het „verkeerde soort populisme” een halt toegeroepen. „Na de Brexit en na de verkiezingen in de Verenigde Staten is ’ho’ gezegd tegen het verkeerd soort populisme”, aldus de VVD-leider.

Ook D66-lijsttrekker Alexander Pechtold noemt de verwachte verkiezingsuitslag een belangrijk signaal dat het populisme is gestopt. „Er was zo ongelooflijk veel internationale pers op de been om te kijken wat er zou gebeuren. Na Brexit, na Trump keek men nu naar Europa. Hier in Nederland is dat populistische geluid gestopt.”

Jesse Klaver van GroenLinks, die in één klap de grootste partij op links lijkt te worden, ziet het eveneens zo. „Het populisme is niet doorgebroken”, was ook de boodschap van de verkiezingen aan alle buitenlandse media, aldus Klaver.

PVV-leider Geert Wilders zelf, die een verwachte winst boekt van vier zetels, twitterde: „Rutte is nog lang niet van mij af!!” De PVV moet op basis van de exitpoll momenteel een tweede plek delen met D66 en CDA.