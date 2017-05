SGP doet een gooi naar raadszetel in Amsterdam

Amsterdammers moeten bij de verkiezingen van maart 2018 de naam van een SGP-kandidaat kunnen aankruisen op het stembiljet. Het bestuur van de SGP-afdeling Zaanstad heeft besloten mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad.

Voor zover bekend neemt de SGP voor het eerst in de geschiedenis deel aan de verkiezingen voor de Amsterdamse raad. Volgens de partij moeten ook Amsterdammers kunnen kiezen voor „Bijbelgetrouwe politiek, zoals verwoord door de SGP.”

De Zaanse afdeling, waar ook Amsterdam onder valt, maakte haar besluit dinsdag bekend. Het afdelingsbestuur noemt twee ontwikkelingen als reden: de gestage groei van het aantal SGP-stemmers en de toenemende belangstelling en waardering voor de partij. Voorzitter Van Zaane wilde daar dinsdag desgevraagd geen toelichting op geven. De SGP-aanhang in de hoofdstad groeide bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 van 274 naar 539 stemmers. In maart kon de partij 687 Amsterdamse kiezers noteren. Dat zouden er veel te weinig zijn om een van de 45 raadszetels te bemachtigen. Bij de vorige verkiezingen waren daar ruim 6000 stemmen voor nodig. De ChristenUnie kwam er toen zo’n 400 tekort.

De SGP-afdeling heeft voorkeur om met „één of meer verwante partijen samen op te trekken.” Ook ligt de optie van zelfstandige deelname open. Op vragen over mogelijke gesprekken met de CU wilde Van Zaane niet ingaan.