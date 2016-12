SGP deelt oliebollen uit aan oom agent

SGP-Kamerleden en SGP-jongeren delen zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur in een tiental dorpen oliebollen uit aan politieagenten.

Dat doen ze om de hulpverleners die bij de jaarwisseling moeten werken een hart onder de riem te steken.

De actie is een initiatief van de SGP-jongeren.

De Kamerleden Van der Staaij, Dijkgraaf en Bisschop willen met hun actie laten zien dat zij achter politie, brandweer en ambulance­personeel staan. Van der Staaij: „Dit een steen­goede actie van onze jongeren. Burgers zien vaak niet in hoe zwaar het werk van hulpdiensten is. Zij offeren veel op om ons zo’n veilig mogelijk leven te bieden. Als SGP staan wij vierkant achter onze politie- en brandweer­mensen, en dit is een mooie manier om dat te onder­strepen.”

De SGP-voorman maakt van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat de partij in het verkiezingsprogramma extra geld wil vrijmaken voor de aanstelling van 5000 politieagenten in de stad op het platteland.