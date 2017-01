SGP-burgemeester Nunspeet: We zijn als christenen te bescheiden

Burgemeester ing. Breunis van de Weerd (SGP) van Nunspeet plaatste maandagavond in zijn eerste nieuwjaarstoespraak „het Evangelie” tegenover de „polarisatie van Wilders.” Die opmerkingen kwamen hem op kritiek te staan.

In zijn speech uitte Van de Weerd zijn zorgen over de „polarisatie” in de maatschappij, in de aanloop naar de parlementsverkiezingen in maart. „Als ik denk aan de islamstandpunten van Wilders, de vluchtelingen, de brand in een toekomstige moskee in Culemborg, de autobranden.”

In zijn rede haalde de burgemeester, die sinds vorig jaar aan het roer staat in Nunspeet, Groen van Prinsterer aan en trok hij een vergelijking met het heden. „De staatsman Groen van Prinsterer had lang geleden had als motto: „Tegen de revolutie het Evangelie.” Ik zou in deze tijd het woord revolutie kunnen vervangen door polarisatie. Zoals in de tijd van Groen van Prinsterer het Evangelie het antwoord was op de krachten rondom de revolutie, verwacht ik dat nu het Evangelie het antwoord kan zijn op de krachten rond de polarisatie. Ik ben blij dat in onze gemeente velen de waarden van het geloof als houvast hebben. En vanuit die waarden verwacht ik dat we niet meedoen aan de polarisatie oftewel het verscherpen van tegenstellingen tussen groepen mensen”, hield de burgemeester zijn gehoor voor.

Op een artikel in regionaal dagblad de Stentor over de uitspraken van Van de Weerd reageerden tientallen mensen op de site van de krant.

Een reageerder stelt dat u burgers van Nunspeet wilt bekeren.

Van de Weerd, dinsdagavond desgevraagd: „Dat verwijt is compleet onterecht.”

Dagblad De Stentor zelf stelt dat uw uitspraak opmerkelijk is voor een burgemeester, die boven de partijen moet staan.

„Natuurlijk moet ik als burgemeester een zekere neutraliteit in acht nemen. Ik ben er voor iedere inwoner van de gemeente. Maar ik hoef niet kleurloos te zijn. Ik heb maandagavond een persoonlijke noot gemaakt in mijn speech, waarin ik mijn zorgen uitte over de verharding in de samenleving.

Ik heb de ruimte om vanuit mijn eigen denkkader, die is gebaseerd op Bijbelse normen en waarden, dergelijke opmerkingen te maken. Dat geeft kleur aan mijn burgemeesterschap. Een groot deel van de Nunspeetse gemeenschap staat er net zo in. Ook daarom ben ik hier gekozen als burgemeester.”

U krijgt ook bijval. Een reageerder stelt: Waarom zou hij het woord Evangelie niet in de mond mogen nemen? Hoeveel vertegenwoordigers van de linkse kerk lopen elke dag het linkse evangelie te verkondigen?

„Die opmerking klopt. Ik denk dat we als christenen wel eens te bescheiden zijn in het uitdragen van onze opvattingen. Burgemeesters van bijvoorbeeld PvdA-, D66- en VVD-huize delen ook vanuit hun denkkader hun standpunten. Over bijvoorbeeld gendervraagstukken en zondagsrustkwesties. Daar hoor je nooit mensen kritiek op uiten. Als burgemeester van SGP-huize mag ik best enige ruimte hebben om in mijn toespraak een christelijke notie te leggen. Vanuit de gemeenteraad van Nunspeet is heel begripvol gereageerd. Zo redeneerden PvdA en VVD in de trant van: „Zo kennen we Breunis.” Of ik volgend jaar weer een christelijke staatsman citeer? In principe moet die ruimte er zijn.”

Wilders zou u kunnen verwijten: laat de burgemeester van Nunspeet zich met zijn eigen gemeente bemoeien.

„Dat mag Wilders zeggen. Maar omgekeerd mag ik aangeven dat de verharding van het debat in politiek Den Haag ook doorwerkt in de Nunspeetse gemeenschap. Partijen in de Haagse kaasstolp, niet alleen de PVV, proberen zich door scherpe uitspraken in de kijker te spelen. Nee, ik geef daar geen voorbeelden van. Dan komt de focus weer zo op zo’n voorbeeld te liggen. Maar ik merk dat de oneliners in politiek Den Haag, de negatieve en stigmatiserende bejegening van bevolkingsgroepen ook doorwerkt in de manier waarop mensen elkaar bijvoorbeeld op Twitter aanspreken.”

De hervormde predikant dr. Henk-Jan Prosman zei zaterdag in deze krant dat zorgen over islamisering van de samenleving serieus genomen moeten worden. Wat vindt u?

„Ik wil zorgen van alle inwoners van mijn gemeente serieus nemen. Ik wil proberen te peilen wat mensen beweegt. Ik wil de PVV niet verbieden. Maar ik heb moeite met de eenzijdige, stigmatiserende wijze waarop onder andere de PVV naar de samenleving kijkt. Daar maak ik me zorgen over.”

U krijgt na uw nieuwjaarstoespraak het verwijt dat u te naïef bent over de islam.

„Er zitten twee kanten aan het verhaal. Ik heb enerzijds moeite met de polariserende politiek van Wilders. Aan de andere kant wijs ik islamextremisme faliekant af. Dat mag duidelijk zijn. Ik heb goed contact met islamitische burgers in mijn gemeente. Het zijn vriendelijke mensen, die echt geen gekke dingen uitbroeden.”