SGP Apeldoorn kritisch over rente van 13 procent bij kredietbank

De SGP in Apeldoorn heeft woensdag kritische vragen gesteld aan het college over de hoogte van het rentepercentage van de Gemeentelijke Kredietbank.

Woensdag bleek dat veel kredietbanken nog hoge rentes vragen van hun cliënten, in Apeldoorn 13 procent. De fractie dringt erop aan dat Apeldoorn de gemeente Den Haag volgt. Die verlaagde de kredietrente van 11,5 naar 2,3 procent. Zelf leent de gemeente Den Haag voor 0,3 procent.

Oud-staatssecretaris Roel in ’t Veld noemde woensdag in de Stentor de hoge rente „waanzinnig onrechtvaardig. Voor rijke mensen is lenen heel goedkoop, voor arme mensen hartstikke duur.”