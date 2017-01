Scholen zien niets in doorstroomplan Dekker

Scholen vinden de maatregel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om vmbo’ers soepeler door te laten stromen naar het havo een slecht plan. „Niet iedere vmbo’er is in staat om het havo te halen, leerlingen komen hiermee in de problemen”, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie VO-Raad.

Daarnaast sluiten vakken van vmbo en havo volgens de vertegenwoordiger van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs niet goed op elkaar aan. „Het klinkt als een sympathiek plan, maar scholen zitten hier niet op te wachten. Het is niet in het belang van de leerling”, aldus de woordvoerder.

Nu stellen veel scholen aanvullende eisen om leerlingen te laten doorstromen, maar Dekker gaat de wet zo aanpassen dat dit niet meer kan. Volgens hem zijn de eisen om door te stromen nu te vaak onduidelijk en bovendien per school verschillend. Bovendien ziet hij te veel drempels, die leerlingen ervan kunnen weerhouden het beste uit zichzelf te halen. Extra eisen stellen aan de leerling vindt de staatssecretaris de omgekeerde wereld.

Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo (gemengde leerweg/theoretische leerweg) niet goed aansluit bij dat op het havo.

Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 overstappen van vmbo naar havo moeten van de nieuwe wet gebruik kunnen gaan maken. In de tussentijd gaat Dekker scholen vragen om nu al een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar het havo. Het vmbo telt zes vakken, maar een havist heeft er zeven.

Een Kamermeerderheid had de staatssecretaris opgedragen het doorstroomrecht in te voeren.