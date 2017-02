Scholen Hendrik-Ido-Ambacht vragen meer geld voor nieuwbouw

De reformatorische Willem de Zwijgerschool en de openbare basisschool De Dukdalf in Hendrik-Ido-Ambacht hebben meer geld nodig voor de bouw van een nieuwe school.

Dat is vrijdag bevestigd door de gemeente en door schoolleider Arnoud Plaisier namens de twee scholen.

De basisscholen praten al enkele jaren over nieuwbouw op de locatie van het Jeugdspeelpark in de wijk Kruiswiel. Tot nu toe was het plan om samen één pand met dertig lokalen te bouwen. De Dukdalf, die met 200 leerlingen in een oud pand zit, zou tien lokalen krijgen. De andere twintig waren voor de Willem de Zwijgerschool. Deze laatste school is een fusie van de Willem de Zwijgerschool (260 leerlingen) en de Koningin Wilhelminaschool (200 leerlingen).

De huidige locatie Willem de Zwijger is oud. De Wilhelminaschool zit samen met andere gebruikers in een vrij nieuw pand, maar wil daar weg omdat de andere meer ruimte nodig hebben.

In 2015 ging de gemeenteraad akkoord met een bijdrage van 4,7 miljoen euro voor de bouw van een gezamenlijk pand van de reformatorische en openbare scholen. Plaisier: „We dachten dat dat genoeg zou zijn, maar uit berekeningen blijkt dat zelfs voor de meest eenvoudige modulebouw meer dan 4,7 miljoen nodig is.”

Met name de aankoop van grond voor extra parkeerplaatsen is duur. De scholen houden nu de optie open om twee afzonderlijke gebouwen te plaatsen. De Dukdalf zou dan op zijn huidige locatie een nieuw pand kunnen bouwen. De gefuseerde Willem de Zwijgerschool zou op de plek van het Jeugdspeelpark kunnen komen. Omdat de beoogde school dan veel minder groot wordt, hoeft er geen extra grond te worden gekocht voor parkeerplaatsen.

De scholen en de gemeente gaan opnieuw om de tafel.