Schippers: wel vaart achter wet voltooid leven

De VVD gaat er wel degelijk alles aan doen om stervenshulp te regelen voor mensen die hun leven voltooid achten. Het krijgt een plaats in het volgende regeerakkoord, als het aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid ligt. Haar voorman Mark Rutte staat daar volgens haar helemaal achter.

Rutte zei donderdag dat hij betwijfelt of het al in de komende regeerperiode tot een voltooidlevenregeling komt. De VVD-lijsttrekker, die zelf aanvankelijk tegen de wet was, zei hooguit „het maatschappelijk debat een stap verder te kunnen brengen”. Later legde hij uit dat hij geen vertraging wil, maar slechts zorgvuldig te werk wil gaan.

Volgens Schippers zit er geen licht tussen haar opvattingen en die van de premier. De twijfels die Rutte in het Nederlands Dagblad uitsprak zouden verleden tijd zijn. Hij wilde „schetsen hoe hij, na twijfel, zich heeft laten overtuigen”, aldus Schippers.