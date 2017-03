Schippers begint met echte werk formatie

De onderhandelingen over een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan woensdag echt beginnen. Informateur Edith Schippers ontvangt in de ochtend tegelijkertijd de onderhandelaars van deze partijen.

Schippers sprak vorige week met de lijsttrekkers van alle dertien partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen. Toen ging het om verkennende gesprekken. De uitkomst was dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus gaan onderhandelen over een kabinet. Of zij er ook echt uit gaan komen is nog niet te voorspellen. De onderlinge verschillen zijn groot.

Schippers ontvangt woensdag Mark Rutte en Halbe Zijlstra (VVD), Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma (CDA), Alexander Pechtold en Wouter Koolmees (D66) en Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).