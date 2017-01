De Slowaakse schipper die op donderdagavond 29 december met zijn boot tegen de stuw in Grave botste had niet gedronken. De politie heeft dat maandag bekendgemaakt over de uitkomst van bloedonderzoek.

Het onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring gaat nog door, aldus een woordvoerder.

Het schip geladen met benzeen botste die avond in dichte mist op de stuw waardoor vijf schuiven zwaar beschadigd raakten en de waterstand in de Maas tussen Grave en Sambeek bijna 3 meter zakte.