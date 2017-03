Schipholtunnel dinsdagochtend toch afgesloten

De gehele Schipholtunnel is dinsdagochtend nog afgesloten van Amsterdam (A4) naar Den Haag. Maandagavond liet Rijkswaterstaat weten alles in het werk te stellen om te zorgen dat in de ochtendspits twee rijstroken open konden, maar dat is niet gelukt, aldus een woordvoerder. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer opengaat. „De reparatie is complexer dan we dachten. Dat heeft onder meer te maken met kabelmateriaal dat nog niet beschikbaar was.”

De Schipholtunnel in de richting van Den Haag moest maandagmiddag dicht vanwege een brand. Tientallen kabels raakten beschadigd, de stroomtoevoer voor de verlichting, matrixborden en camera’s die het verkeer monitoren was uitgevallen. De afsluiting van de tunnel leidde maandagavond tot een verkeerschaos.

Verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A12. Op de wegen worden langere files verwacht.

De tunnelbuizen in de A4 richting Amsterdam zijn gewoon open.