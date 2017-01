Schiphol luidt de noodklok over veiligheid

Schiphol luidt de noodklok. De veiligheid komt in het gedrang, stelt Schipholtopman Jos Nijhuis, als de lucht­haven niet snel 400 tot 500 marechaussees extra krijgt. Den Haag weigert vooralsnog.

Schiphol groeit lekker door. De luchthaven verwerkte vorig jaar 63,6 miljoen passagiers, een dikke 9 procent extra vergeleken met 2015. Nooit eerder zag Schiphol zoveel reizigers langskomen. De grens van 500.000 vliegbewegingen komt dit jaar in zicht.

Met de passagiersgroei krijgt de Koninklijke Marechaussee –belast met de bewaking van Schiphol– het zwaar voor z’n kiezen. De marechaussee moet bijvoorbeeld terugkerende jihadisten uit de passagiersstroom zien te pikken. Of aanslagen voorkomen. Niet zonder reden werd de Luchtmobiele Brigade afgelopen zomer ingevlogen om bij te springen.

Op Schiphol zijn 1800 marechaussees actief, net zo veel als acht jaar geleden met 43,5 miljoen passagiers. De mankracht is niet meegegroeid met het aantal taken, constateert de marechaussee. „De veiligheid is echter niet in het geding”, verzekert een woordvoerder.

Terreurdreiging

Schiphol staat in de spotlights, na de aanslagen op de luchthaven Zaventem bij Brussel van eind maart vorig jaar. Hoe open en kwetsbaar Nederland is, bleek toen terrorist Anis Amri, twee dagen na de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, enkele uren in Amsterdam doorbracht.

Schipholtopman Nijhuis trekt nu publiekelijk aan de bel. De president-directeur zei maandag dat Nederland een risico neemt als Schiphol niet pakweg „400 tot 500” marechaussees extra krijgt. Het kabinet moet in ieder geval meer dan de toegezegde 17 miljoen euro uittrekken voor Schiphol, vindt hij.

Den Haags weigert echter vooralsnog om een blik marechaussees open te trekken. De luchthaven moet het doen met de 135 extra man die voor de zomer zijn toegezegd, stelt het kabinet. De PvdA denkt dat de veiligheid hiermee voldoende is gewaarborgd. De VVD verwacht veel van nieuwe snufjes om beveiligers te ontlasten.

De oppositie is er als de kippen bij om zich achter Schiphol te scharen. Het CDA vindt dat het „lakse” kabinet de luchthaven en de marechaussee niet serieus neemt. D66 noemt het „beschamend” dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) het probleem voor zich uit blijft schuiven. Ook SP en Bontes/Van Klaveren willen opheldering.

De publieke oproep van Schipholtopman Nijhuis –ongetwijfeld ingegeven door zorg om de veiligheid– kan zich echter ook tegen de luchthaven keren. Nijhuis lijkt te suggereren dat de bewaking op dit moment niet voldoende is. Dat zou terroristen zomaar op verkeerde ideeën kunnen brengen.

Op het tandvlees

De marechaussee kampt al langer met een hoge werkdruk, ook door de bewaking van andere locaties met een hoog risico. Voorzitter Ton de Zeeuw van marechausseevereniging Marver stelde vorig jaar dat het personeel „op het tandvlees loopt” en de kwaliteit van de beveiliging in het geding is.

De roep om extra marechaussees hangt samen met investeringen in defensie. „Het kost geld, die extra marechaussees”, stelt voorzitter Anne-Marie Snels van de militaire vakbond AFMP vast. „Bij alles voor defensie dat extra geld kost, zegt het kabinet njet.”