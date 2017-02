Schiphol hoopt dat rust weerkeert

Schiphol hoopt dat door het ronselverbod voor taxichauffeurs in en rond de terminals de rust op de luchthaven weerkeert. „We hopen al langer dat het Jan Dullaertplein weer een rustige plek kan zijn”, zei een woordvoerder. Hij heeft er vertrouwen in dat dat met de uitspraak van de rechter kan, zo liet hij weten in een reactie op de uitkomst van het kort geding dat een groep chauffeurs had aangespannen tegen de gemeente Haarlemmermeer.

Die heeft de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast om een einde te maken aan de wanordelijkheden met taxironselaars op Schiphol. Het verbod op het aanbieden van diensten in de terminal en op het plein ervoor gaat per direct in.

Schiphol heeft al 7 miljoen euro betaald om de overlast van ronselaars tegen te gaan, zo vertelde de advocaat van de luchthaven tijdens de zitting vorige week op de rechtbank in Haarlem.