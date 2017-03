Ruziezoeker doodgereden op A10

Op de A10 zijn op de rijbaan richting Schiphol zondagavond tegen middernacht tussen Oud-Zuid en De Nieuwe Meer twee personen aangereden. Een van hen is overleden, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie ging het om twee ruziënde mannen die over de snelweg renden.

De A10 is hierdoor dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat meldt de VID.

De weg blijft richting Den Haag nog tot diep in de nacht afgesloten. Verkeer dat achter het incident ingesloten staat werd door de politie weggeleid.