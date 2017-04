Rutte: Visserij geen prioriteit bij onderhandelingen met Groot-Brittannië over brexit

Het kabinet wil de visserijsector geen prioriteit geven boven andere zaken in de onderhandelingen met Groot-Brittannië over de brexit.

Diverse partijen wezen het kabinet donderdag tijdens het debat over de EU-top van 29 april op de precaire positie van de Noordzeevissers. Die dreigen toegang tot belangrijke visgronden in Britse territoriale wateren kwijt te raken. „Vooral die sector zal hard worden getroffen” door de brexit, aldus CDA’er Omtzigt.

SGP-Kamerlid Bisschop diende samen met onder meer de CU een motie in die het kabinet verzoekt om de visserij „als prioritair onderwerp aan te wijzen” in de onderhandelingen met Groot-Brittannië over hun afscheiding van de EU en „zich hard te maken voor de Nederlandse visserijbelangen.”

Premier Rutte maakt zich ook zorgen over de visserijsector, gaf hij aan. Het kabinet zal zich ervoor inzetten „om de schade zo veel mogelijk te beperken.” Maar hij wil die sector er niet uit lichten. „Als je zou besluiten om van de visserij een prioriteit te maken, zou je weleens volledig achter het net kunnen vissen”, waarschuwde hij. „Daarmee zouden we de sector juist geen dienst bewijzen.”

Rutte denkt dat het „heel erg dienstig kan zijn om te zorgen voor een bredere afweging van belangen, zodat landingsrechten, het hele vraagstuk van de luchtvaart en de samenwerking op heel veel andere terreinen in een goede balans worden georganiseerd.”

