Rutte: Turken stemmen in Nederlands belang

Nederlanders van Turkse afkomst zullen gewoon in het belang van Nederland stemmen. Dat heeft een boze premier Mark Rutte dinsdag gezegd in reactie op het ‘stemadvies’ van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan Turkse Nederlanders. Die zouden vooral niet op partijen met anti-Turkse standpunten moeten stemmen.

„Ik was zeer boos toen ik Erdogan hoorde zeggen dat Turken in het Turkse belang moeten stemmen”, aldus Rutte. „Ik kan hem nu zeggen: de kiezers in Nederland zullen slechts stemmen in het belang van één zaak en dat is deze trotse natie; het Koninkrijk der Nederlanden”.

Volgens Rutte is een groot deel van de Turkse Nederlanders goed geïntegreerd. „Het is maar een minderheid die zich probeert te distantiëren van Nederland”, aldus de premier.