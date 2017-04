Een dertigjarige Rus die in België van moord wordt verdacht, is per toeval tegen de lamp gelopen op Schiphol. De marechaussee controleerde de man woensdag terwijl hij in een voertuig voor de luchthaven stond te wachten. Toen de marechaussees in hun computersystemen keken, ontdekten ze dat hij internationaal werd gezocht door de Belgische justitie.

De man is overgedragen aan het Openbaar Ministerie en moet donderdag bij de officier van justitie verschijnen. België wil dat hij wordt overgeleverd.