Russen trekken 100.000 mensen naar museum

Het Drents Museum in Assen heeft dinsdag de 100.000ste bezoeker aan de tentoonstelling Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870-1900 mogen ontvangen: Marjanne de Jong uit Groningen. Ze kwam al voor de tweede keer, zo mooi vindt ze de tentoonstelling.

De tentoonstelling van werk van de negentiende-eeuwse Russische kunstenaarsgroep ging 25 september 2016 open en duurt nog tot en met zondag 2 april.

Vanaf 23 april is The Great Liao - Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) in Assen te zien.