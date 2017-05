Rus vast voor dodelijke steekpartij Oss

De politie heeft maandagavond in een woning in Oss een 25-jarige Rus aangehouden vanwege de dodelijke steekpartij die zaterdagavond plaats had in de Brabantse plaats. Het slachtoffer was een man wiens identiteit nog niet voor 100 procent vast staat.

De steekpartij had plaats in een huis aan de Molenweg. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk eerder iets was voorgevallen in een huis op het Titus Brandsmaplein en dat dit zich heeft verplaatst naar de Molenweg, waar het slachtoffer overleed. Vervolgens kwam de 25-jarige verdachte in beeld die maandagavond werd opgepakt, aldus de politie.

Over de achtergrond van de steekpartij is nog niks bekendgemaakt.