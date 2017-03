Ruim een ton aan contanten in autobedrijf

Bij een autobedrijf op het industrieterrein Spaanse Polder in Rotterdam heeft de politie ruim 124.000 euro aan bankbiljetten en muntgeld in genomen beslag. Een deel van het geld werd in verschillende plekken in het pand gevonden in enveloppen met bankbiljetten en emmers met muntgeld.

Toen agenten aankwamen bij het bedrijf liep er net een man met een tas met 74.000 euro naar buiten. De 69-jarige Schiedammer bleek de vader van de eigenaar van de garage te zijn. Hij is samen met 42-jarige zoon aangehouden.

Behalve het geld vonden agenten in het pand ook nog een vuurwapen, munitie en een busje pepperspray. De twee mannen zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, verzekeringsfraude, verboden wapenbezit en heling van gestolen auto-onderdelen zoals autoportieren en een airbag.

Het onderzoek naar het autobedrijf liep volgens de politie al enige tijd. De 42-jarige man wordt ervan verdacht valse schademeldingen te doen. Hij zou daarmee al tienduizenden euro’s hebben opgestreken.