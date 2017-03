Ruim 3600 handtekeningen tegen koopzondagen Kampen

Tegenstanders van de uitbreiding van het aantal koopzondagen in Kampen hebben donderdagavond 3624 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Koelewijn.

De overhandiging werd gedaan door initiatiefnemer Jack Albers en M. M. Markusse, de oud SGP-wethouder van Kampen en oud-burgemeester van de voormalige gemeente IJsselmuiden

De afgelopen maanden ontstond in de gemeente Kampen een stemmenstrijd rond de koopzondagen. Tot nu toe mogen alleen tijdens evenementen in de stad Kampen de winkels op zondag open. Voorstanders van verruiming van de regeling begonnen in november een handtekeningenactie. Zij willen op zijn minst dat alle supermarkten in de stad Kampen op zondag enkele uren open kunnen. De voorstanders, die momenteel zo’n 3000 medestanders hebben, willen rond de zomer de handtekeningen aanbieden aan de gemeenteraad.

Twee weken na de voorstanders liet Albers een tegenstem horen. Via sociale media riepen beide kampen op om handtekeningen in te dienen. Het leek lange tijd gelijk op te gaan, maar donderdagavond bleek dat de tegenstanders honderden mensen meer hebben kunnen mobiliseren dan de voorstanders.

Burgemeester Koelewijn liet donderdagavond weten dat de verruiming van de koopzondagen deze raadsperiode niet op de agenda wordt gezet. Kampen heeft een coalitie van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD. De drie christelijke partijen hebben 17 van de 31 raadszetels.