Ruim 235.000 padden en kikkers overgezet

Honderden vrijwilligers hebben afgelopen voorjaar ruim 4700 kilo padden, kikkers en salamanders veilig overgezet naar de overkant. Naar schatting waren het in totaal ruim 235.000 amfibieën, ongeveer net zoveel als het jaar daarvoor. Dat meldt de site NatureToday.com.

De jaarlijkse amfibieëntrek is voor veel dieren een gevaarlijke onderneming omdat het landschap overal is doorsneden door wegen. De kikkers, padden en salamanders moeten dus oversteken om hun overwinteringsplaatsen te verruilen voor voortplantingswater. De piek van deze paddentrek ligt net na de schemering en valt samen met de avondspits. Jaarlijks komen er zo honderdduizenden dieren om. Vrijwilligers helpen ze daarom veilig de weg over.

De topdagen vielen op 26 maart, 2 april en 3 april met meer dan 10.000 overgezette amfibieën per dag. Deze pieken komen door een combinatie van hogere temperaturen en regen.