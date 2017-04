Ruim 1440 damherten gedood in duingebied

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn in een jaar tijd ruim 1440 damherten afgeschoten. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van de dieren die 29 en 30 maart heeft plaatsgevonden, schrijft de Amsterdamse wethouder Udo Kock (financiën en water) aan de gemeenteraadscommissie financiën.

Het grootste deel van de dieren is afgeschoten om de populatie binnen de perken te houden. 115 dieren zijn afgemaakt om onnodig lijden te voorkomen. Ruim 200 damherten werden dood gevonden. Er lopen nog een kleine 3300 damherten rond in het duingebied, een jaar geleden waren dat er nog meer dan 3900.

Het aantal dieren is de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd. Dat zorgt volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland voor aanrijdingen en schade aan flora en fauna. Daarom is gekozen voor afschot als beheersmaatregel, die verschillende malen tevergeefs is aangevochten.

De Waterleidingduinen is een gebied tussen Zandvoort en Noordwijk. Er wordt drinkwater gewonnen voor de stad Amsterdam. Uit gegevens van drinkwaterbedrijf Waternet blijkt dat wordt gestreefd naar een populatie van 800 damherten in de Waterleidingduinen en 200 in het aangrenzende Nationaal Park Zuid-Kennemerland.