Ruim 1000 illegale vogels in beslaggenomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 1087 vogels in beslag genomen tijdens de zaterdag gehouden vogelmarkt in Zwolle. Tegen drie handelaren is proces-verbaal opgemaakt omdat ze de vogels illegaal hebben verkregen, aldus de toezichthouder dinsdag.

Het ging om Afrikaanse vogels, waar volgens de NVWA een levendige handel is. Ze zijn vaak in het wild gevangen en worden via diverse routes Europa binnengesmokkeld. Veel van deze vogels sterven onderweg, omdat de reis soms dagen duurt. Ze zijn ook niet gekeurd, waardoor het risico bestaat dat de vogels dierziekten verspreiden.

De in beslag genomen vogels zijn bij gespecialiseerde opslaghouders in quarantaine geplaatst. De NVWA voerde de actie uit samen met de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).