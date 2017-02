„Rubberkorrels mogelijk toch risicovol”

De stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden hebben mogelijk toch gezondheidseffecten bij mensen. Dat zou blijken uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat woensdag wordt gepresenteerd in het programma Zembla.

De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryo’s, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Het gevolg: „De embryo’s gaan dood en de visjes vertonen gedragsverandering.”

Onderzoeksleider Jacob de Boer adviseert mensen in een persbericht van Zembla om niet te te sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. „Ik zou het zelf niet doen”, aldus de hoogleraar.

Het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om te zeggen of de stoffen in het rubbergranulaat ook schadelijk zijn voor mensen. Het RIVM concludeerde eerder dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is.