RTL schrapt programma Succesfactor

RTL heeft het tv-programma De Succesfactor (RTL7) per direct geschrapt. Aanleiding is een uitzending van het VARA-programma Rambam donderdagavond. De makers laten daarin zien hoe ze met het fictieve uitzendbureau Topp Recruitment een ondernemersprijs in de wacht sleepten. De prijsuitreiking is het belangrijkste onderdeel van De Succesfactor.

RTL meldt donderdag in een verklaring: „Wij hebben de uitzending van Rambam over het programma ‘De Succesfactor’ inmiddels kunnen bekijken. Dit is een zeer ernstige zaak. Wij hebben dit verder onderzocht en naar aanleiding van onze bevindingen zijn wij genoodzaakt per direct het betreffende programma, dat wordt uitgezonden op RTL 7 via ingekochte zendtijd, niet meer uit te zenden. Ook zal het betreffende programma niet meer te zien zijn bij RTL XL.”

Volgens Rambam is het hele programma doorgestoken kaart waarin je tegen betaling van 12.750 euro sowieso als beste in je branche eindigt. Je krijgt als bedrijf een geldprijs en aandacht op tv.

Vorig jaar reikte oud-premier Peter Jan Balkende de hoofdprijs uit in het RTL7-programma.