RTL nodigt desnoods zes lijsttrekkers uit

RTL nodigt bij voorkeur de lijsttrekkers van de vier grootste partijen in de peilingen uit voor het ‘premiersdebat’ op 26 februari. Maar als de verschillen te klein zijn, kunnen dat ook vijf of zes lijsttrekkers worden. Twee weken van tevoren beslist de commerciële omroep wie een uitnodiging krijgt.

RTL baseert zich voor de keuze op de Peilingwijzer, die een aantal peilingen met elkaar combineert. Als het verschil tussen de nummer vier en de nummer vijf verwaarloosbaar is, krijgt ook die laatste een uitnodiging. Als ook de zesde partij in de Peilingwijzer ongeveer even groot is, mag de lijsttrekker daarvan eveneens naar het debat komen.

In aanloop naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen, van 2012, woog RTL ook het zeteltal mee. „Dat leek ons ditmaal niet goed verdedigbaar”, aldus adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein woensdag. „Het zou geen recht doen aan de enorme verschuivingen die we sindsdien bij verkiezingen voor gemeenteraad en provinciale staten hebben gezien en die nu worden weerspiegeld in de peilingen.”

De verkiezingen zijn op 15 maart.