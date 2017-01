Rotterdammer opgepakt voor bezit wapens

Een man van 31 jaar uit Rotterdam is daar dinsdag opgepakt voor verboden wapenbezit. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Hij is volgens de politie lid van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) die geregeld in verband gebracht wordt gebracht met georganiseerde criminaliteit.

De man werd aangehouden met een vuurwapen op zak. Tijdens een doorzoeking van zijn woning aan de Albert Camusplaats werden een tweede vuurwapen en een stroomstootwapen in beslag genomen.

De Rotterdammer is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten en blijft verdachte.