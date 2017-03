Rondkijken in een kas tijdens Kom in de Kas

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een kas van een plantenkweker? Dit weekeinde kan dat tijdens het jaarlijkse evenement Kom in de Kas, dat glastuinbouwers organiseren. Ruim tweehonderd groente-, bloemen- en plantentelers openen tijdens dit landelijke evenement hun deuren voor het publiek.

Het is de veertigste keer dat de branche dit evenement organiseert. Mensen kunnen een kijkje nemen in de kassen in het hele land om te zien hoe alles groeit en bloeit. Er doen 26 regio’s mee. „Elke regio heeft wel iets eigens te bieden”, zegt een woordvoerster van de organisatie. Ze verwacht in totaal zeker 200.000 bezoekers. Zoveel mensen kwamen de afgelopen jaren ook op het evenement af.

Voor kinderen is er tijdens het ‘open huis’ onder meer een interactieve speurtocht die in alle deelnemende kassen is uitgezet.