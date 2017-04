Rode Kruis-tips voor koude Koningsdag

Pas op met het drinken van alcohol, zoek op de vrijmarkt een plekje uit de wind en draag verschillende laagjes kleding. Het Rode Kruis geeft tips om onderkoeling te voorkomen op de voorspelde koude Koningsdag.

Weerbureaus houden er rekening mee dat donderdag de koudste koninklijke feestdag kan worden sinds de jaren tachtig. In de Koningsnacht van woensdag op donderdag wordt vorst aan de grond voorspeld. Feestvierders die Koningsdag dan al inluiden, wordt aangeraden zich goed te kleden (laagjes) en af en toe iets warms te eten en drinken. „En in beweging blijven is ook altijd goed tegen de kou, dus gewoon de voetjes van de vloer”, aldus Eline Nijhoff van het Rode Kruis.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn donderdag in het hele land paraat op braderieën, vrijmarkten en feesten om waar nodig mensen te kunnen helpen.