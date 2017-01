Rijkswaterstaat sluit keringen voor stormvloed

Springtij op de Noordzee in combinatie met twee op elkaar volgende stormen veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Rijkswaterstaat heeft daarom woensdagnacht de Hollandsche IJssel­kering bij Krimpen aan den IJssel gesloten. Mogelijk gaan vrijdagmiddag zowel de Oosterscheldekering als de Maeslant­kering dicht.

„We houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen zo nodig maatregelen zoals het sluiten van stormvloedkeringen”, liet Rijkswaterstaat woensdag weten.

De schuiven van de Hollandsche IJsselkering gaan dicht bij een voorspelde waterstand hoger dan 2,25 meter boven NAP. Donderagochtend om 7.00 uur is de kering weer opengegaan. Voor morgen staat een sluiting gepland van 12.00 tot 22.00 uur. Het Deltawerk beschermt het laagst gelegen deel van Nederland, dat 6,76 meter onder NAP ligt. De kering sluit gemiddeld drie keer per jaar.

Voor anker

Een sluiting van de Maeslantkering bij Hoek van Holland legt het scheepvaartverkeer door de Nieuwe Waterweg stil van de Noordzee richting Rotterdam en andersom. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat zullen schepen dan op de Noordzee voor anker moeten gaan. „Maar dus alleen als de Maeslantkering dichtgaat.”

De in 1997 in gebruik genomen stormvloedkering werd slechts één keer eerder voor storm gesloten, in 2007. Normaal gesproken gaat de kering pas bij een waterstand van 3 meter boven NAP dicht. Rijkswaterstaat wil echter testen hoe de kering zich bij storm houdt, en daarvoor lijken de weercondities vrijdag gunstig.

Vanwege de verwachte storm zijn de Urker vissers inmiddels binnengelopen, bevestigde Geert Meun donderdagochtend. Hij is secretaris van VisNed, een landelijke organisatie van Noordzeevissers. „Dat is gewoon als we storm verwachten van windkracht 9 à 10. Bij die windkracht kan het gevaarlijk worden voor de kotters.”

Winterse neerslag

Weggebruikers moeten donderdag rekening houden met een zware avondspits. Niet alleen vanwege de storm, maar ook door de verwachte winterse neerslag. Volgens het KNMI kan het in de loop van de avond vooral in het midden, oosten en later mogelijk ook in het zuidoosten enkele uren gaan sneeuwen.

Rijkswaterstaat meldt dat de storm en het hoge water ertoe kunnen leiden dat in Zeeland, Zuid-Holland en het noorden van Nederland bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden.