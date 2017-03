Rijksmuseum krijgt topstuk TEFAF in bruikleen

Het Rijkmuseum in Amsterdam krijgt een bijzonder kunstwerk in bruikleen dat was te vinden op kunst- en antiekbeurs TEFAF in Maastricht. Het gaat om twaalf albums met 750 aquarellen van dieren, vogels en planten gemaakt in opdracht van keizer Rudolph II (1552-1612), maakte het museum vrijdag bekend.

De keizer van het Heilige Roomse Rijk is een van de belangrijkste kunstverzamelaars uit de geschiedenis. Zijn lijfarts en kunstenaar Anselmus de Boodt uit Brugge maakte en verzamelde de tekeningen tussen 1596 en 1610. Een particulier verzamelaar heeft de albums gekocht op de kunstbeurs om ze in langdurig bruikleen te geven aan het Rijksmuseum.

„Dit was de absolute sensatie op TEFAF”, zegt museumdirecteur Taco Dibbits. „Bijna nooit komt iets op de markt dat gemaakt is voor keizer Rudolph II. De kleuren zijn bijzonder fris wat de tekeningen levendig maakt en een lust voor het oog.”