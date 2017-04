Reuzenpanda’s op reis naar Nederland

Het is zover. Woensdag komen de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya vanuit China naar Nederland. Ze vertrekken rond 08.30 uur Nederlandse tijd met de KLM-vlucht KL0892 van Chengdu naar Amsterdam, waar ze naar verwachting aan het begin van de avond arriveren.

Na zestien jaar onderhandelen komen de panda’s eindelijk naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. KLM Cargo verzorgt de 10,5 uur durende vlucht, waar voornamelijk menselijke passagiers op zitten. Achterin het toestel staan twee speciaal vervaardigde boxen met de dieren. Een Chinese verzorger reist met ze mee en er zijn kilo’s bamboe aanwezig om ervoor de zorgen dat de panda’s niks tekort komt.

Na aankomst op Schiphol verblijven de beren in een speciaal dierenhotel, waar ze even rustig kunnen bijkomen voordat ze later op de avond naar Rhenen gaan. Daar wordt met smart op ze gewacht, maar het duurt nog wel even voordat bezoekers de dieren kunnen zien aangezien ze eerst in quarantaine gaan.

China schonk de panda’s in oktober 2015 symbolisch aan Nederland. Ze blijven maximaal vijftien jaar in het dierenpark.