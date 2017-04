Reuzenpanda’s klaar voor reis naar Nederland

Het zal even wennen worden voor de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya. Woensdag vliegen ze vanuit Chengdu, in het midden van China, naar Nederland, en ook panda’s hebben last van jetlags. Het duurt ongeveer twee weken voor ze gewend zijn aan hun nieuwe omgeving in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Inmiddels is alles gereed voor de reis van de panda’s. Tot het moment van vertrek worden ze weggehouden van andere dieren en van het publiek. Pas op het vliegveld mogen de media de panda’s en hun verzorgers weer even zien.

Om Wu Wen en Xing Ya niet helemaal in het diepe te gooien, gaat er een bekende verzorger met ze mee naar Nederland. Dat bekende gezicht blijft bij ze totdat ze gewend zijn. Dat hoeft bij deze reuzenpanda’s niet zo lang te duren, zegt de ervaren pandaverzorger Qunxiu Liu van de dierentuin in Shanghai.

Panda’s hebben niet dezelfde emoties als mensen. Als ze al heimwee krijgen, dan uit die zich in fysieke klachten, zegt Qunxiu. „Ze zullen vooral last krijgen van hun darmen. Als ze naar een nieuw verblijf gaan, eten ze de eerste twee of drie dagen niets. Ze kunnen zelfs gewicht verliezen.” De panda’s krijgen 500 kilo bamboe mee. Daar kunnen ze ongeveer tien dagen mee doen. Daarna zorgt Ouwehands Dierenpark voor de toevoer van verse bamboe.

De Chinezen zijn dol op de reuzenpanda, die ze beschouwen als schattig knuffeldier. Maar de panda is bovenal een ambassadeur voor China, ingezet door Peking om banden tussen landen aan te halen. Alle panda’s zijn eigendom van de Chinese staat, en ook eventuele pandajongen blijven Chinees eigendom.

De panda’s die naar het buitenland gaan, hebben een duidelijke taakomschrijving. Maakt de Spaanse koningin in de dierentuin van Madrid een wandelingetje met een panda, dan haalt dat de Chinese televisie. Ook de pandagekte in Rhenen heeft de Chinese media gehaald. De symboliek is kristalhelder: houdt Nederland van panda’s, dan houdt Nederland ook van de Chinezen. „Als de Chinese regering de banden met een land wil aanhalen, dan stuurt ze er een koppeltje heen’, aldus Qunxiu

De Chinezen zijn eerder trots dan verdrietig over het vertrek van de reuzenpanda’s. Dat voor hun ambassadeurs een luxueus miljoenen kostend verblijf is ingericht, draagt bij aan die trots. ,,Nederland kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Chinese reuzenpanda’s”, kopt de Chinese nieuwswebsite Netease in een verslag over het nieuwe pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark. „Die luxe lijkt me geweldig. Hier worden de reuzenpanda’s vast gelukkig”, zegt een lezeres in een reactie.