„Reuzenpanda’s gaan alle harten veroveren”

„Vandaag komt een droom uit. Dat we deze twee reuzenpanda’s kunnen presenteren. Een mannetje en een vrouwtje. Een droompaar.” Dat zei een apetrotse Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, woensdag na aankomst van de twee pandaberen op Schiphol.

De dieren kwamen rond 19.30 uur aan met een speciale vlucht van KLM Cargo. „Ze hebben een zeer goede vlucht gehad. Nu volgt het staartje van de reis naar hun hele mooie nieuwe huis, Pandasia”, zei Boekhoorn. „Ik weet zeker dat ze alle harten van Nederland gaan veroveren.”

panda

De beren waren heel kort te zien voor de massaal toegestroomde media en een paar honderd genodigden, onder wie ook enkele tientallen kinderen. De panda’s werden rondgereden in hun kooi voordat ze in de vrachtwagen werden geladen, waarmee ze onder begeleiding naar Rhenen reizen.

Ook de Chinese ambassadeur in Nederland Ken Wu was erbij. „Dit is een heel bijzonder moment, om nu voor het eerst met drie Chinese ambassadeurs samen te zijn.”