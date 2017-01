Renkum wil beeldencollectie-Bakker overnemen

De gemeente Renkum wil 31 beelden van de hand van wijlen Jits Bakker overnemen van de provincie Utrecht, die ze nu als gevolg van een schenking in bezit heeft. Het Renkumse college van burgemeester en wethouders heeft dat Utrecht officieel laten weten weten.

De beelden van Bakker (Renkum, 6 juli 1937 - Wageningen, 5 juni 2014) staan op landgoed Beerschoten in De Bilt, maar dat komt ze daar eigenlijk niet meer zo goed uit. Renkum kan de beelden best kwijt binnen de eigen gemeentegrenzen en ziet dat ook al helemaal zitten. „Jits Bakker was een Renkumse kunstenaar met nationale en zelfs internationale bekendheid. Het zou voor ons een eer zijn wanneer de beelden in de gemeente Renkum een plek zouden kunnen krijgen”, aldus cultuurwethouder Erik Heinrich.

Waar Renkum de beelden na verwerving zou plaatsen, moet nog nader worden bepaald. Er is al wel een locatieonderzoek geweest. Gedeputeerde Staten van Utrecht beslissen waarschijnlijk in maart.