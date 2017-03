René ten Bos nieuwe Denker des Vaderlands

Filosoof René ten Bos wordt de nieuwe Denker des Vaderlands. Hij volgt Marli Huijer op. Dat heeft initiatiefnemer Stichting Maand van de Filosofie vrijdag laten weten.

René ten Bos is hoogleraar filosofie en managementfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook heeft hij een column in Het Financieele Dagblad en is hij de auteur van boeken als Water (in 2104 genomineerd voor de ECI Literatuurprijs) en Bureaucratie is een inktvis (vorig jaar bekroond met de Socratesbeker voor prikkelendste filosofieboek van het jaar).

Ten Bos’ tweejarige rol als Denker des Vaderlands gaat in op 21 april, tijdens de Nacht van de Filosofie. Eerdere Denkers waren Hans Achterhuis en René Gude.