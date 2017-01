Reizen nu écht gevaarlijk door gladheid

De ANWB en Rijkswaterstaat adviseren vandaag de weg niet op te gaan vanwege de gladheid. Om 07:30 waren er al 200 ongelukken getelt.

Dit plaatje is nog steeds actueel, hier is globaal de duur van de #gladheid aangegeven. Pas echter ook nadien op! https://t.co/hrJKkzlbXI pic.twitter.com/Mld5gpoFBf — VID (@vid) January 7, 2017

"Op sommige plekken is het best wel te doen", zegt een woordvoerder van de ANWB tegen NOS. "Maar omdat er nog steeds lichte buien boven het land hangen, wordt het door de ijzel ineens verraderlijk glad. Waar het nu goed te doen is, kan het over 5 minuten helemaal anders zijn. Daarom is het gewoon echt gevaarlijk op de wegen."

Op Schiphol vertrekken vandaag een aantal vluchten later dan gepland. Ook het treinverkeer heeft last van de winterse omstandigheden. Er rijden er op verschillende trajecten geen treinen door rijp of ijzel aan de bovenleiding.

Rijkswaterstaat: ga niet de weg op

Rijkswaterstaat strooit volop.