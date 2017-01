Reisadvies Gambia: ga niet

Nu Senegal en andere West-Afrikaanse landen een militaire interventie zijn begonnen in Gambia, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag donderdagavond het aangepaste reisadvies voor Gambia nog eens herhaald. Nederlanders in het land wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, zich alleen te verplaatsen als het echt nodig is en de ontwikkelingen te blijven volgen.

Eerder op de dag werd het reisadvies voor de hoofdstad Banjul aangescherpt naar een code rood, wat inhoudt: ga er niet heen, en als je er al bent: blijf binnen.

De meeste Nederlanders die in Gambia zaten, vooral vakantiegangers, hebben het land verlaten. „Zaterdag keren nog 150 Nederlanders terug met een vlucht”, aldus een woordvoerster van Corendon donderdagavond. Dat toestel met vluchtnummer CND 612 landt vermoedelijk zaterdagnacht, kort na middernacht, op Schiphol.

In Gambia is de noodtoestand van kracht. De luchthaven, op 12 kilometer van Banjul, is nog open maar kan elk moment dichtgaan, waarschuwt Buitenlandse Zaken.

In het land is een machtsstrijd gaande tussen de winnaar van de verkiezingen, Adama Barrow, en de zittend president, Yahya Jammeh, die weigert te vertrekken. Barrow is donderdag in Senegal beëdigd en krijgt militaire steun van de buurlanden om Jammeh te laten opstappen.