„Regie inburgering weer in handen gemeenten”

De gemeenten moeten weer de regie over de inburgering in handen krijgen. Een brede alliantie van gemeenten, onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties doet deze oproep maandag in een pamflet aan het nieuwe kabinet.

Het pamflet is ondertekend door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het stedennetwerk G32 en de Vereniging Hogescholen.

De organisaties reageren met hun oproep op een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, eerder dit jaar, waaruit bleek dat de resultaten van het inburgeringsbeleid tegenvallen. De gemeenten moeten daarom weer verantwoordelijk worden voor de begeleiding van inburgeraars. Ook moeten inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Initiatiefnemer voor het pamflet is de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Volgens Job Cohen, voorzitter van de Raad van Toezicht van UAF, is ingrijpen nu nodig.