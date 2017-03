Regeling voor orgaandonatie na euthanasie

Een nieuwe richtlijn moet huisartsen en andere behandelaars handvatten geven voor de donatie van organen van mensen die euthanasie hebben gepleegd. Vanaf 2012 is dat bij 28 mensen in Nederland op hun eigen verzoek gebeurd. De belangstelling van patiënten voor deze mogelijkheid neemt toe.

Een werkgroep heeft daarop met de Nederlandse Transplantatie Stichting een procedure ontwikkeld om zorgvuldig en ethisch met zo’n donatie om te gaan. De richtlijn is woensdag overhandigd aan zorgminister Edith Schippers.

Uitgangspunt is het belang van de patiënt. Die moet altijd zelf het verzoek voor donatie doen. De artsen mogen de vraag niet stellen en de patiënt ook nooit onder druk zetten om mee te werken of te blijven werken. Ook moet de patiënt weten wat de gevolgen zijn. Zo moeten er extra onderzoeken worden gedaan en moet de euthanasie in het ziekenhuis plaatshebben. Verder heeft de familie na het overlijden maar kort de tijd om afscheid te nemen.