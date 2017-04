Rechters: experimenten met geschiloplossing

Rechters willen de komende jaren kunnen experimenteren met rechtsregels, bijvoorbeeld om bij vechtscheidingen sneller tot een oplossing te komen. Ingewikkelde procedures drijven de partijen bij dit soort lastige echtscheidingen nu eerder uiteen. Volgens de rechters kan het allemaal effectiever, maar er is wel extra geld nodig.

De Raad voor de rechtspraak heeft woensdag bij informateur Edith Schippers een wensenlijstje neergelegd voor eenvoudige en maatschappelijk effectieve procedures en voor meer digitale vernieuwing. In een brief aan Schippers vraagt voorzitter Frits Bakker van het bestuursorgaan van de rechterlijke macht in de nieuwe kabinetsperiode extra geld, oplopend tot 100 miljoen euro per jaar in 2022.

„Maatschappelijk effectieve rechtspraak vereist innovatieve wetgeving die ruimte biedt aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures die partijen bij elkaar brengen en juist niet conflicten op de spits drijven”, schrijft Bakker aan Schippers.

Als voorbeeld noemt hij de problematiek rond vechtscheidingen. Om die zaken eenvoudiger en met minder conflicten op te lossen, vraagt de Raad voor de rechtspraak om een ‘experimenteerbepaling’ in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook in het strafrecht zouden proeven mogelijk moeten zijn.

De Rechtspraak wil ook de toegang tot het recht en de rechter via de digitale snelweg eenvoudiger maken. Rechters willen „blijvend kunnen leveren wat in de samenleving normaal wordt gevonden”. Ook andere partijen, zoals advocatuur, deurwaarders, overheidsorganen als IND en uitvoeringsorganen voor de sociale zekerheid „moeten daarin meegaan en gezamenlijk effectieve geschiloplossing realiseren”.

Voor inhoudelijke vernieuwing en vereenvoudiging is extra geld nodig, oplopend tot 50 miljoen euro in 2022. Technische innovatie vraagt met ingang van 2018 structureel 50 miljoen euro extra.

De Rechtspraak wijst in de brief aan de informateur ook op de economische voordelen van een goede juridische infrastructuur. . Rechtszekerheid en vlotte gerechtelijke procedures dragen bij aan het vestigingsklimaat en een soepel economisch verkeer.