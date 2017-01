Rechter: Burgemeester Barneveld handelde juist in kwestie integriteit SGP-raadslid

Burgemeester Van Dijk van Barneveld heeft in de integriteitskwestie rond raadslid H.C. van den Brink juist gehandeld.

Dat oordeel velt de rechtbank Gelderland in een zaak die Van den Brink tegen de gemeente had aangespannen. De uitspraak van 14 december is dezer dagen gepubliceerd.

Van den Brink is zelfstandig raadslid sinds hij in 2015 om de kwestie uit de SGP-fractie werd gezet. Hij kwam in opspraak rond de aankoop van een woning aan de Barnseweg in Barneveld. De verkoper betichtte hem van voorkennis. Van den Brink, die dat vernam via niet-openbare informatie voor de leden van de gemeenteraad, verzocht de verkoper dringend de beschuldiging in te trekken en bood financiële compensatie aan.

Een extern onderzoeker die zich in opdracht van de burgemeester over de kwestie boog, stelde vast dat Van den Brink met zijn handelwijze de gedragscode van de gemeenteraad had geschonden. Het particuliere belang van het raadslid was vermengd met het door de gemeenteraad te behartigen algemeen belang, aldus de onderzoeker.

Alle collegaraadsleden namen die conclusie in mei 2015 over. Ook de rechtbank constateert nu belangenverstrengeling en overtreding van de gedragscode.

Het raadslid meent dat de gemeente de goede naam van hem en zijn gezin aantastte door het onderzoeksrapport te publiceren zonder het eerst met hem te bespreken. De burgemeester had echter nooit zo’n vooroverleg mogen voeren, stelt de rechter. „Dan zou immers bijvoorbeeld de indruk zijn gewekt dat hij Van den Brink onder vier ogen te verstaan gaf dat zijn positie in de gemeenteraad in het geding was, of de indruk dat hij met Van den Brink naging hoe de nadelige gevolgen beperkt konden blijven. De burgemeester zou hoe dan ook een ernstige schijn van partijdigheid over zichzelf afgeroepen hebben.”

Twee dagen voor publicatie informeerde de burgemeester Van den Brink over de uitkomsten van het rapport. De rechter vindt het terecht dat Van Dijk toen meteen ook SGP-fractievoorzitter J. van der Tang heeft geïnformeerd. „Hoe de fractie met het rapport is omgegaan, onttrekt zich aan de beoordeling van de rechtbank omdat de fractie geen partij in deze procedure is”, aldus de rechter.

Van den Brink neemt het de onderzoeker kwalijk dat deze hem voor publicatie niet om wederhoor heeft gevraagd. Dat was volgens de rechtbank echter niet nodig, omdat het rapport slechts op dossierstukken is gebaseerd. Van den Brink wil desgevraagd niet op de uitspraak reageren.