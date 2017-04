Rechter: beraad Eritreeërs terecht verboden

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven mocht donderdag de conferentie van Eritreeërs verbieden. De rechter oordeelde vrijdagmiddag in een kort geding dat de gemeente juist heeft gehandeld, dat het verbod terecht was dat en dat het gehandhaafd blijft. De organisatie van de conferentie had het kort geding aangespannen tegen de gemeente.

De burgemeester besloot donderdag de bijeenkomst te verbieden wegens twee incidenten. Daarbij waren tegenstanders van de conferentie betrokken.

De rechter vindt ook dat de burgemeester zich niet heeft bemoeid met de inhoud van de conferentie. Hij had geen minder zwaarwegende middelen voorhanden.