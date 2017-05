Rechter bekijkt omgangsrecht na partnerdoding

De kinderrechter moet voortaan altijd gaan bepalen of het wel in het belang van het kind is om contact te hebben met een ouder als die de andere ouder heeft gedood. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) hierover.

Mensen die ernstige misdaden hebben begaan, houden normaal gesproken het recht hun kinderen te zien. Maar in gevallen waarbij bijvoorbeeld een vader de moeder heeft gedood, dan kan het zijn dat het kind er zelf geen behoefte aan heeft om deze vader op te zoeken in de gevangenis.

Het wetsvoorstel regelt dat de Raad voor de Kinderbescherming beoordeelt of een omgangsregeling in het belang is van het kind. De kinderrechter spreekt zich daar dan over uit.