Rechtbank spreekt over doodsoorzaak Henriquez

De rechtbank in Den Haag buigt zich donderdag over een nieuw forensisch rapport in de zaak rond Mitch Henriquez. Volgens het rapport, ingediend door de advocaten van de twee verdachte agenten, stierf de Arubaan niet aan de gevolgen van een nekklem door agenten. De oorzaak zou liggen bij hartritmestoornissen of een hartaanval.

Eigenlijk zou de rechtbank de kwestie inhoudelijk gaan behandelen, maar nu zal er eerst een zogeheten pro-formazitting zijn over de verrassende wending in de zaak. Nabestaanden van Henriquez reageerden erg ontstemd op het nieuwe rapport.

Henriquez (42) werd op 27 juni 2015 aangehouden in het Haagse Zuiderpark na een muziekfestival. Hij overleed een dag later. Na sectie concludeerde het Openbaar Ministerie eerder op basis van onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat de Arubaan overleed door verstikking, waarschijnlijk veroorzaakt door geweld op zijn hals, een gevolg van een nekklem.

De dood van Henriquez was aanleiding tot dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk.

De zitting is donderdagochtend voor de rechtbank Den Haag, maar wordt gehouden in de rechtbanklocatie op Schiphol.