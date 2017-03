Rechtbank: meer tijd voor reactie jihadisten

De rechtbank in Rotterdam neemt meer tijd om tien verdachte jihadisten in het strijdgebied in Syrië en Irak de gelegenheid te geven hun proces bij te wonen.

Dat besloot de rechtbank donderdag na de behandeling van de pro-formazaken tegen de Nederlandse jihadisten, die het Openbaar Ministerie ondanks hun afwezigheid wil vervolgen voor deelname aan een terroristische organisatie en voorbereiding van terroristische misdrijven.

De rechtbank vindt dat de tijd tussen het bekendmaken van de vervolging door het OM en de eerste zittingsdatum te kort is geweest. Daarom wordt de zaak aangehouden tot 22 juni. De rechtbank noemt de aanwezigheid van een verdachte bij zijn berechting „een fundamenteel recht”.

Het Openbaar Ministerie kondigde half februari aan jihadisten structureel te willen vervolgen voor hun deelname aan de gewapende strijd. Dat houdt verband met de verwachting dat veel van de strijders naar Nederland terugkeren na een nederlaag van IS.

Officier van justitie Ferry van Veghel maakte bekend dat de Landelijke Recherche is begonnen met opsporingsonderzoeken naar ruim tweehonderd Nederlandse jihadisten. Hun vervolging is volgens het OM nodig voor de veiligheid in Nederland. Op grond van een veroordelend vonnis kunnen ze meteen na terugkeer hun straf uitzitten. In dat scenario kan de veroordeelde jihadist daarna eventueel beroep aantekenen.

Vorig jaar juli zijn vier jihadisten door de Haagse rechtbank op dezelfde wijze bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel.

Het OM heeft via sociale media geprobeerd in contact te komen met de tien verdachten. Daarvoor werden zelfs advertenties op Facebook geplaatst om de Nederlandse jihadisten te wijzen op hun berechting.

Het verzoek tot uitstel voor onbepaalde tijd van advocaat André Seebregts, raadsman van Victor D. (29) uit Raalte, werd verworpen. Seebregts benadrukte het aanwezigheidsrecht, maar stelde tevens dat strijders daar het gevaar lopen te worden bestraft of geëxecuteerd als zij het strijdtoneel zouden verlaten. „Honderden strijders zijn als deserteur geëxecuteerd. Je zou wel gek zijn om dat risico te nemen.”