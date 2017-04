Raad Rotterdam wil uitleg digitale veiligheid

Het Rotterdamse college van B en W moet op korte termijn duidelijkheid geven over wat er de afgelopen jaren is gedaan aan de beveiliging van de gemeentelijke digitale informatievoorziening. Die blijkt allesbehalve op orde te zijn. Een meerderheid in de raad, waaronder PvdA, SP en Leefbaar Rotterdam, wil tekst en uitleg van het college.

De Rotterdamse Rekenkamer zegt in een nog ongepubliceerd rapport dat bijvoorbeeld de beveiliging van burgemeester Ahmed Aboutaleb al jarenlang onder de maat is. Kwaadwillenden zouden simpel kunnen achterhalen waar Aboutaleb van uur tot uur is. De Volkskrant heeft het rapport ingezien en schrijft er donderdag over. De gemeente zou jarenlang hebben verzuimd gaten in de digitale beveiliging te dichten.

„De bevindingen in het rapport zullen niet fraai zijn voor de gemeente”, zegt ook raadslid Lars Sørensen van Leefbaar Rotterdam, verreweg de grootste fractie in de raad. Maar publicatie mag wat hem betreft niet ten koste van alles gebeuren: „Passages met gevoelige informatie zouden afgelakt kunnen worden. De Rekenkamer en het college moeten daar samen snel uitkomen.” Donderdagmiddag geeft wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie) een persconferentie over de kwestie.

De Rekenkamer liet vorig weekend weten dat het in elk geval nog een week duurt voordat het rapport over gemeentelijke informatiebeveiliging verschijnt. Het college van b en w had gevraagd van publicatie af te zien. Aboutaleb deelt de bezorgdheid van de Rekenkamer en de raad maar publicatie speelt volgens hem hackers in de kaart. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn noemt het „opzienbarend en oliekoekendom” dat het college publicatie tegenhoudt in plaats van snel te zorgen voor verbetering van de ICT, bijvoorbeeld door specialisten in te huren.